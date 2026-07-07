A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena, verso Bologna.