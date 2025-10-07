A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VAL DI SANGRO-VASTO NORD VERSO BARI

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire in direzione SS16 Pescara-Foggia verso Foggia e A14/Bari e rientrare in A14 alla stazione di Vasto nord. Di conseguenza, l’area di servizio “Sangro ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà accessibile; inoltre, con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della stessa.