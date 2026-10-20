A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VAL DI SANGRO-ORTONA VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VAL DI SANGRO-ORTONA VERSO PESCARA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire le indicazioni per SS16 Pescara-Foggia, percorrere la SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Ortona, verso Pescara.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.