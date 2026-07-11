A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Bari.