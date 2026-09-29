A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA

Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica, in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta, proseguire sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.