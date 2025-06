A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA

Roma, 17 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.