A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERMOLI-VASTO SUD VERSO PESCARA

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara, per consentire attività di ispezione sul portale di uscita di Vasto sud.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per Pescara SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 a Vasto sud.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est”, situate nel suddetto tratto; si precisa che, all’interno delle stesse, dalle 20:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.