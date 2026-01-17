A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERMOLI-VASTO SUD VERSO PESCARA

Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara, per consentire attività di ispezione e manutenzione sul portale di uscita di Vasto sud.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per Pescara SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 a Vasto sud.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est”, situate nel suddetto tratto; si precisa che, all’interno delle stesse, dalle 18:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.