A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERMOLI-POGGIO IMPERIALE VERSO BARI
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Poggio Imperiale.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Torre Fantine ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio.