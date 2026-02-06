A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO-VAL VIBRATA VERSO ANCONA

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo e Val Vibrata, verso Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione del portale di uscita di Val Vibrata.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Tortoreto est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 9 e fino alla riapertura della stessa.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16, immettersi poi sulla SS16 in direzione Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Val Vibrata.