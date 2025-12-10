A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SENIGALLIA-MONTEMARCIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della gallerie “Del Cavallo”, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Senigallia e Montemarciano, in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Pescara:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Senigallia, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Ancona, seguire poi per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Montemarciano;

per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Senigallia, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Ancona, seguire poi per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Ancona nord;

verso Bologna:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montemarciano, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Pesaro, seguire poi per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Senigallia;

per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Ancona nord, al km 213+500, seguire le indicazioni per SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Pesaro, seguire poi per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Senigallia.