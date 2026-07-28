A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SENIGALLIA-MAROTTA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SENIGALLIA-MAROTTA VERSO BOLOGNA
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Senigallia e Marotta, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Metauro est”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 29, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Senigallia, seguire direzione SS16/Pesaro, percorrere la Complanare Bretella nord direzione Pesaro e rientrare in A14 alla stazione di Marotta Mondolfo, verso Bologna.