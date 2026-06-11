A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SENIGALLIA-MAROTTA MONDOLFO VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SENIGALLIA-MAROTTA MONDOLFO VERSO BOLOGNA
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Senigallia e Marotta Mondolfo, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Metauro est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle ore 18:00 di giovedì 11 giugno, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Senigallia, seguire direzione SS16 Ancona-Pesaro e immettersi sulla Complanare Bretella nord Pesaro verso Pesaro e rientrare in A14 verso Bologna alla stazione di Marotta Mondolfo.