A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, proseguire sulla Circonvallazione di San Severo verso San Paolo di Civitate Torremaggiore Apricena, sulla SS16 Adriatica verso Pescara, uscire allo svincolo per Lesina/Gargano, immettersi sulla SP37 e rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale.