A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, proseguire sulla Circonvallazione di San Severo verso San Paolo di Civitate Torremaggiore Apricena, sulla SS16 Adriatica verso Pescara, uscire allo svincolo per Lesina/Gargano, immettersi sulla SP37 e rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale, verso Pescara.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.