A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-VAL VIBRATA VERSO PESCARA

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, verso Pescara, per consentire attività di ispezione e manutenzione del portale di uscita di Val Vibrata.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16, immettersi sulla SS16 e rientrare in A14 alla stazione di al Vibrata.