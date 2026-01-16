A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Marecchia”, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.