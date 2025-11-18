A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA

Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona.

L’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini-San Marino, SS16, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.