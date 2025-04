A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA

Roma, 12 aprile 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Superstrada Rimini-San Marino, SS16, Viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.

L’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.