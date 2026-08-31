A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI SUD-RICCIONE VERSO ANCONA

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini-San Marino, SS16, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione, verso Ancona.