A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI NORD-RIMINI SUD VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI NORD-RIMINI SUD VERSO ANCONA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del ponte “sul torrente Marecchia”, dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.