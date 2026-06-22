A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RIMINI NORD-RIMINI SUD VERSO ANCONA

Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.