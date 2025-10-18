A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria “Scacciano”, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Riccione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 a Cattolica;
per la chiusura dell’entrata di Riccione, verso Ancona: Cattolica;
per la chiusura dell’entrata di Riccione, verso Bologna: Rimini sud.