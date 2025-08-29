A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Riccione, percorrere viale E. Berlinguer, la SS16 Adriatica, la SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.