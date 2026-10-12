A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Scacciano”, dalle 21.00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A1 alla stazione di Cattolica, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.