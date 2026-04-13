A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.