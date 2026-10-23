A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PORTO SANT’ELPIDIO-FERMO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PORTO SANT’ELPIDIO-FERMO VERSO PESCARA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Valloscura”, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant’Elpidio, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14, alla stazione di Fermo Porto San Giorgio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.