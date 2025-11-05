A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA SUD FRANCAVILLA-ORTONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della linea di distribuzione di energia elettrica, dalle 22:00 di sabato 8 alle 6:00 di domenica 9 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Alento ovest” e “Alento est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che, nella fascia oraria 20:00-5:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle due aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 verso Foggia e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire per SS16 verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla.