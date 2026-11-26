A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA SUD FRANCAVILLA-ORTONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della galleria “Lazzaretto”, dalle 23:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, in entrambe le direzioni, verso Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Alento ovest” e “Alento est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio “Alento ovest”, verso Bari, dalle 18:00 di domenica 29, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 verso Foggia, immettersi sulla SS16 verso Foggia e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire per SS16 verso Pescara, percorrere la SS16 verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.