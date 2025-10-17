A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST-PESCARA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”, dalle 22:00 di domenica 19 alle 6:00 di lunedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Le Sirene ovest” e Le “Sirene est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla;

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.