A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO BARI
Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti delle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla, in direzione Bari.