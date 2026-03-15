A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO BARI

Roma, 15 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie “Immacolata” e “Vaccari”, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla, in direzione Bari.