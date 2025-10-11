A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni – Bari e Ancona.

Saranno contestualmente chiuse le aree di parcheggio “Le Sirene ovest” e “Le Sirene est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per SS16 Adriatica direzione Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla;

verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 Adriatica direzione Ancona e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.