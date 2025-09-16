A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie “Immacolata” e “Vaccari”, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di parcheggio “Le Sirene ovest” e “Le Sirene sud”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per SS16 Adriatica direzione Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla;

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 Adriatica direzione Ancona e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.