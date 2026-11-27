A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, in direzione Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, immettersi sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla, verso Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara-Ancona, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara verso Ancona e il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Chieti e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti, verso Ancona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.