A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, in direzione Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il Raccordo Chieti-Pescara direzione Pescara, seguire le indicazioni Foggia/SS16 e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara/Ancona, immettersi sulla SS714 Tangenziale di Pescara, in direzione Ancona, proseguire sul Raccordo Chieti-Pescara direzione Chieti/Roma e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.