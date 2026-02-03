A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie “Colle Rotondo” e “Immacolata Vaccari”, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni – Bari e Ancona.

Si ricorda che l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto verso Bari, è chiusa in modalità continuativa.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per SS16 Adriatica direzione Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla;

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 Adriatica direzione Ancona e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti.