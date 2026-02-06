A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO ANCONA/BOLOGNA
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Ancona/Bologna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire le indicazioni per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara in direzione Pescara e poi per SS16, immettersi sulla SS16 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;
verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire le indicazioni per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara in direzione Roma e immettersi sulla A25 Torano-Pescara, in direzione Roma.