A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO-PESCARA OVEST CHIETI VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO-PESCARA OVEST CHIETI VERSO BARI
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord Città Sant’Angelo e Pescara ovest Chieti, verso Bari.
Contestualmente saranno chiusi i Rami di allacciamento A14/A25 Torano-Pescara, da Ancona verso Roma e da Roma verso Bari.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Foggia e poi per Chieti//A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti, verso Bari;
da Ancona verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Foggia e poi per Chieti/A25/Roma e immettersi in A25, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.