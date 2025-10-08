A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO-PESCARA OVEST CHIETI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “Cappelle” e “Villanova”, dalle 23:00 di sabato 11 alle 5:00 di domenica 12 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord Città Sant’Angelo e Pescara ovest Chieti, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ancona e da Bari, il ramo di immissione sulla A25 Torano-Pescara, verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Foggia, seguire poi per Chieti-A14 Bologna-Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti;

da Ancona verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, seguire poi per Chieti-A25 Roma ed entrare in A25 a Chieti Pescara;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire poi per SS16 direzione Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

da Bari verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara ed entrare in A25 a Chieti-Pescara.