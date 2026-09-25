A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA NORD-ATRI PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Atri Pineto, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le area di servizio “Torre Cerrano est” e “Torre Cerrano ovest” e le aree di parcheggio “Fonte Antica est” e “Fonte Antica ovest, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consiglia:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.