A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESARO-FANO VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESARO-FANO VERSO ANCONA
Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Fano, verso Ancona/Pescara.
Di conseguenza non sarà raggiungibile l’area di servizio “Foglia ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 18, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, seguire direzione SS16 Rimini/Ancona, immettersi sulla SS16 in direzione Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Fano, verso Ancona/Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.