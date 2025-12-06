A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESARO-FANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della galleria “Novilara”, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Fano, in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Foglia ovest” e Foglia est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna.

Si precisa che verrà disposto il divieto di sosta all’interno delle due aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 9 e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, seguire direzione SS16 Rimini- Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona e per A14 Bologna-Bari, per poi rientrare in A14 alla stazione di Fano;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fano, seguire direzione SS16 Pesaro-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Pesaro e per A14 Bologna- Bari, per poi rientrare in A14 alla stazione di Pesaro.