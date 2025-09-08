A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESARO-CATTOLICA VERSO BOLOGNA
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica verso Bologna.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Pesaro, di percorrere la SS16 Adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Cattolica.