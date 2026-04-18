A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA

Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire le indicazioni per SS16 Pescara- Ancona, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.