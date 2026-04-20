A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno della suddetta area di servizio, dalle ore 18:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire le indicazioni per SS16, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.