A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 Pescara-Ancona verso Pescara e A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Ancona e A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 a Pedaso.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio.