A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Grottammare”, “Acquarossa”, “Cupramarittima” e “Vinci”, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione Ancona/Bologna.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle aree di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 21, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 verso Pescara, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 verso Ancona, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.