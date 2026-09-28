A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di consolidamento calotta della galleria “Vinci sud” e attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 verso Pescara, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 verso Ancona, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso. Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che, con orario 18:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.