A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e Ancona/Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle due aree di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 25, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Pescara, immettersi sulla SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.